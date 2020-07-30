Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.

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Десять самых проблемных российских регионов получат из федерального бюджета по 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти деньги до 2024 года будут перечислены субъектам РФ, для которых разработаны индивидуальные программы, и пойдут на их социально-экономическое развитие.

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