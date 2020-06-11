Экономика
Газета.RuПроблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте кабмина.ТАССвчера в 03:11
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На реализацию индивидуального плана развития 9 регионов выделят 26 млрд рублей
Российская газета11 июня в 14:40
Кабмин одобрил финансирование индивидуальных программ развития девяти регионов
ФедералПрессвчера в 04:20
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Здоровье
67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:15
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Происшествия
В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов
Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
Известия 20:00
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Коммерсантъ вчера в 11:23
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Киберспорт
Разработчики раскрыли секрет новой Mafia
Российская газета 15:46
Происшествия
Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех
Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей.
Известия 17:22
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5 и первые игры для консоли
Sony провела презентацию, на которой показала финальный дизайн PlayStation 5. До этого был известен только внешний вид геймпада.
MobiDevices 11 июня в 17:41
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
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Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Шоу-бизнес
Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать
Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru 06:48
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
Единоборства
Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя
Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
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Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Телеканал RTVI 06:06
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Кино
Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет
ИА Красная Весна 12:34
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Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
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