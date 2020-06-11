с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.

Здоровье 67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 289

Авто Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега. 4

Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 335

Происшествия В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.

Происшествия Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс. 1

Шоу-бизнес Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.

Единоборства Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.