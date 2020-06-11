Экономика
Газета.RuПроблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте кабмина.ТАССвчера в 03:11
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Кабмин одобрил финансирование индивидуальных программ развития девяти регионов
ФедералПрессвчера в 04:20
На реализацию индивидуального плана развития 9 регионов выделят 26 млрд рублей
Российская газета11 июня в 14:40
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В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки
RT на русском 15:03
Футбол
Киевское «Динамо» одержало волевую победу в матче с «Зарей» в УПЛ
В Запорожье завершился матч 4-го тура плей-офф чемпионов УПЛ. «Заря» принимала киевское «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru 12:32
Авто
Ford запатентовал новое имя Everglades
SpeedMe вчера в 04:31
Футбол
ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре
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Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com 14:11
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Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Общество
В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией
В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
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Общество
Проспавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
РЕН ТВ вчера в 23:35
Общество
Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву
На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета вчера в 22:30
Политика
Трамп: военные США перестанут «восстанавливать другие страны»
Американские военные больше не будут "восстанавливать другие страны" и решать чужие конфликты, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт, трансляция которого велась на сайте Белого Дома.
Газета.Ru 12:16
Политика
ООН рассказала о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет
В докладе указывается, что дроны, использованные в ходе нападения на объекты Saudi Aramco в Хурайсе и Абкаике в сентябре минувшего года, также имеют "иранское происхождение".
Инфорос вчера в 03:49
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Финансы
Фьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи
Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
ПРАЙМ вчера в 06:57
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:16
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Футбол
Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут ПСЖ
Директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо в общении с газетой Le Journal du Dimanche подтвердил, что форвард Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут клуб по окончании сезона как свободные агенты.
Soccer.ru 13:35
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Космос
Потенциально обитаемые планеты предложено искать по пыли
Naked Science 11 июня в 02:49
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Футбол
В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти
RT на русском 07:14
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК вчера в 06:27
Игры
Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.
3DNews 14:40
Общество
Официальный день рождения Елизаветы II отпраздновали мини-парадом
В честь официального дня рождения британской королевы Елизаветы II в Виндзоре прошел военный мини-парад.
РЕН ТВ 07:40
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
Футбол
Нападающий Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»
ИА Красная Весна 16:40
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Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22