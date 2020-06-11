с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.

Авто Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 83

Общество В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.

Политика Трамп: военные США перестанут «восстанавливать другие страны» Американские военные больше не будут "восстанавливать другие страны" и решать чужие конфликты, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт, трансляция которого велась на сайте Белого Дома. 803

Политика ООН рассказала о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет В докладе указывается, что дроны, использованные в ходе нападения на объекты Saudi Aramco в Хурайсе и Абкаике в сентябре минувшего года, также имеют "иранское происхождение". 286

Футбол Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут ПСЖ Директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо в общении с газетой Le Journal du Dimanche подтвердил, что форвард Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут клуб по окончании сезона как свободные агенты.

Игры Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.