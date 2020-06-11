с чего всё началось

Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России, для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020–2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.

Общество Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.

Наука Эксперты считают, что из-за растущих выбросов CO2 шторма становятся разрушительнее Если человечество не добьется значительного сокращения выбросов CO2, то экстремальных волн станет на 10% больше.

Здоровье Ученые назвали новый симптом коронавируса Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.

Политика Российская Федерация отмечает День России Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны. 2

Экономика «Победа» запустила распродажу билетов на июль Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.

Политика Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.

Шоу-бизнес Галкин отреагировал на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью Телеведущий Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи со вспышкой коронавируса. 50

Путешествия В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян Отдых в Крыму для всех россиян станет доступен с 1 июля. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на сайте администрации Крыма.

Общество ООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты государственной саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 239

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 115