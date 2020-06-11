"Сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам - это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область", - отметил Мишустин.

с чего всё началось

Сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам - это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.

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