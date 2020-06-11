Экономика

Газета.RuГазета.RuПроблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
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Михаил Мишустин
Сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам - это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРоссийская газета 05:26
с чего всё началось

Мишустин сообщил, что проблемные регионы получат деньги на развитие

"Сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам - это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область", - отметил Мишустин.
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