Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПроблемным регионам выделят дополнительные средства на развитие

Мишустин напомнил, что для каждого из этих регионов «была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы с учётом местной специфики и возможных точек роста», а на прошлом заседании Правительства были выделены средства на реализацию такой программы в Курганской области.
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Михаил Мишустин
Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России, для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020–2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста.
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