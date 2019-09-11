Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПроблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
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Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

РИА Новости06:33

Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

ТАСС06:20

Топилин счел невозможным решение проблемы бедности «заваливанием деньгами»

Взгляд.ру07:45

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РБК09:57

Топилин: Проблему бедности надо решать адресно

Российская газета08:00

Правительство РФ намерено бороться с бедностью адресно

Интерфакс - Россия06:02
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