Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПроблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
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Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

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Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

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Избавление от бедности вливанием денег признали бесполезным

Lenta.ruвчера в 10:01
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