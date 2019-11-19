Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияПроблемы домашнего насилия Минюст назвал преувеличенными

ЕСПЧ же запрашивал, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие всех форм и обеспечения гарантий для его жертв, согласны ли власти с серьезностью и масштабами системной проблемы нарушения прав женщин.
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с чего всё началось

Правительство защищает мужчин от женщин

Россия ответила ЕСПЧ на запрос о домашнем насилии Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».
Коммерсантъвчера в 17:03

Подробнее о событии

В Кремле не обсуждают проблему домашнего насилия

Коммерсантъ07:02

В Минюсте назвали «вырванными из контекста» фразы о ситуации с домашним насилием в России

ТАСС08:12

Минюст обвинил СМИ в искажении слов о масштабах домашнего насилия в России

Lenta.ru08:50

Власти России считают, что масштабы домашнего насилия в стране «достаточно преувеличены»

Znak.comвчера в 21:09

Минюст обвинил СМИ в искажении российской позиции по домашнему насилию

РИА Новости08:47

Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве серьезной проблемы

Эхо Москвы10:11

Минюст обвинил СМИ в искажении позиции по проблеме домашнего насилия в России

Говорит Москва08:54
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

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Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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News-24.ru 05:27
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
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Происшествия

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Армия и оружие

Два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России

Два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk 19 ноября провели разведку границ России в районе Псковской, Ленинградской и Калининградской областей.
Известия 06:31
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Общество

Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым

За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
РБК 08:41
Общество

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До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Число просрочек по кредитам возросло в России

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Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

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Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
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Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage

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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
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Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
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До сих пор ученые бьются над созданием стабильного процесса термоядерного синтеза, в ходе которого выделялось бы больше энергии, чем потреблялось.
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Лицензии Минторга истекли в понедельник, из-за чего организациям, которые вели бизнес с китайской компанией, могли грозить американские санкции.
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В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

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