Проблемы с доступом к интернету наблюдаются по всей Белоруссии
Смотрите также
Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Дело возбудили против уроженца Чечни, напавшего на сотрудницу полиции
ЦИК признал состоявшимися выборы в Белоруссии
Шевчук записал клип в поддержку протестующих в Хабаровске
Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
В Санкт-Петербурге женщина пришла в гости с трупом младенца в пакете
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Профессор Лихтман предсказал победу Байдена на выборах в США
«Локомотив» обыграл СКА и стал победителем турнира Sochi Hockey Open
На Среднем Урале продлили действие штормового предупреждения
Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении
В Белоруссии сообщили о DDoS-атаках на сайты КГБ и МВД
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболу
На военном полигоне под Астраханью очевидцы сняли смерч
ЦИК признал состоявшимися выборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии состоялись, явка уже почти 55%
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
Проблемы с доступом к интернету наблюдаются по всей Белоруссии
Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
Самым малочисленным народом России названы чамалалы
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Кокорин оценил работу главного тренера «Спартака»
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Сообщения о проблемах с доступом к Сети поступают из разных регионов страны. В пресс-службе крупнейшего интернет-оператора "Белтелеком" заявили о проблеме с "внешними каналами и большой нагрузкой". Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске полностью отключат связь и интернет в день выборов.В источнике
Подробнее о событии