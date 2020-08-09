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Газета.Ru
Газета.Ru

Проблемы с доступом к интернету наблюдаются по всей Белоруссии

Сообщения о проблемах с доступом к Сети поступают из разных регионов страны. В пресс-службе крупнейшего интернет-оператора "Белтелеком" заявили о проблеме с "внешними каналами и большой нагрузкой". Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске полностью отключат связь и интернет в день выборов.В источнике
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РБК

В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью

РБК05:06
Эхо Москвы

Перебои с интернетом наблюдаются на территории Белоруссии

Эхо Москвы02:30
РИА Новости

В Минске в день выборов зафиксировали проблемы с интернетом

РИА Новости04:07
Фонтанка.Ру

В Белоруссии в день выборов начались перебои с интернетом. О проблемах сообщают даже игроки в World of Tanks

Фонтанка.Ру03:57
Коммерсантъ

Минсвязи Белоруссии из-за выходного не стало рассматривать вопрос о перебоях с интернетом

Коммерсантъ04:31
Znak.com

В Белоруссии пользователи жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Znak.com03:55
ТАСС

В Минске наблюдаются проблемы с интернетом

ТАСС04:14

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Evo-rus.com05:06
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