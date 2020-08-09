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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью

Ранее кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев сообщал журналистам, что власти заявляли о возможности ограничения работы интернета на территории республики, если увидят прямую угрозу ее безопасности. Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек.В источнике
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РИА Новости

В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью

РИА Новости06:26
РБК

В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью

РБК05:06
Эхо Москвы

Проблемы с доступом в интернет возникли в Белоруссии в день президентских выборов

Эхо Москвы04:01
ТАСС

В Минске наблюдаются проблемы с интернетом

ТАСС04:14
Фонтанка.Ру

В Белоруссии в день выборов начались перебои с интернетом. О проблемах сообщают даже игроки в World of Tanks

Фонтанка.Ру03:57
Коммерсантъ

Минсвязи Белоруссии из-за выходного не стало рассматривать вопрос о перебоях с интернетом

Коммерсантъ04:31
REGNUM

«Выборы Лукашенко»: интернет не для всех и военные на улицах

REGNUM06:29

Трех участников движения «бессрочный протест» задержали в Москве

Участников движения «бессрочный протест» подозревают в проведении акции у здания Генпрокуратуры: в ночь на 8 августа неизвестные облили розовой краской здание ведомства и вывесили баннер, сообщили сайту «ОВД-Инфо» адвокаты Дмитрий Захватов и Сергей Тельнов.
Эхо Москвы07:08

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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Китайские инновационные проекты столкнулись с недостатком инвестиций

Коронавирусная пандемия и экономическая война с США стали причиной сокращения инвестиций в инновационные проекты по разработке электроники в китайском Шэньчжене, 9 августа сообщает портал Nikkei Asian Review.
ИА Красная Весна04:43

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19
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Полиция обезвредила взрывное устройство у офиса ОПЗЖ в Киеве

Киев, 9 августа 2020, 13:02 — REGNUM О взрывном устройстве, которое было заложено на парковке в нескольких метрах от входа в офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Киеве заявили 9 августа в пресс-службе политической силы.
REGNUM06:02
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В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек.
Национальная служба новостейвчера в 04:37
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