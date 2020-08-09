Проблемы с доступом к интернету наблюдаются по всей Белоруссии
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Сообщения о проблемах с доступом к Сети поступают из разных регионов страны. В пресс-службе крупнейшего интернет-оператора "Белтелеком" заявили о проблеме с "внешними каналами и большой нагрузкой". Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске полностью отключат связь и интернет в день выборов.В источнике
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