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Газета.Ru
Газета.Ru

Проблемы с доступом к интернету наблюдаются по всей Белоруссии

Сообщения о проблемах с доступом к Сети поступают из разных регионов страны. В пресс-службе крупнейшего интернет-оператора "Белтелеком" заявили о проблеме с "внешними каналами и большой нагрузкой". Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске полностью отключат связь и интернет в день выборов.В источнике
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ТАСС

В Минске наблюдаются проблемы с интернетом

ТАСС04:14
РБК

В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью

РБК05:06
REGNUM

«Выборы Лукашенко»: интернет не для всех и военные на улицах

REGNUM06:29
Эхо Москвы

Проблемы с работой интернета в Белоруссии связаны с попытками властей ограничить доступ к неугодным ресурсам – эксперт

Эхо Москвы10:19
РИА Новости

В Минске наблюдаются проблемы с доступом к интернету

РИА Новости04:07
Фонтанка.Ру

В Белоруссии в день выборов начались перебои с интернетом. О проблемах сообщают даже игроки в World of Tanks

Фонтанка.Ру03:57
Коммерсантъ

Минсвязи Белоруссии из-за выходного не стало рассматривать вопрос о перебоях с интернетом

Коммерсантъ04:31

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34
3

Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.
News.ru7 августа в 10:56
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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