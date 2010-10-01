Экономика
КоммерсантъПроблемы с обслуживанием кредитов у граждан начнутся ближе к осени
Проблемы с обслуживанием кредитов у граждан начнутся ближе к осени Вопреки ожиданиям, по итогам апреля доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась. Улучшение показателя произошло в условиях сложной экономической ситуации на фоне пандемии.
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Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
РИА Новости 09:38
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Экономика
Названы сроки восстановления российской экономики
Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.
Lenta.ru 21:49
Происшествия
На Курилах выявили первый случай коронавируса
На Курильских островах выявили первый случай коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем было принято решение ввести режим ЧС в Южно-Курильске.
RT на русском 22:14
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
Игры
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
NewInform 07:25
Общество
В России для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому кредиторы будут обязаны оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь.
9111.ru 05:03
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor 07:01
Общество
Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
"Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет, поэтому надеваем маски на всех", — советует доктор.
РИА Новости 22:31
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 13:27
Футбол
«МЮ» намерен усилиться тремя футболистами в ближайшее ТО
Лондон, 15 мая 2020, 00:17 — REGNUM Несмотря на финансовые проблемы, вызванные последствиями пандемии коронавируса, руководство «Манчестер Юнайтед» намерено в ближайшее трансферное окно усилиться тремя звездными футболистами.
REGNUM 17:17
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Политика
Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
Общество
Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию
Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 18:52
Общество
Минздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу
Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны.
Росбалт 21:16
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru 12:09
Культура
Юный астраханец вышел в полуфинал всероссийского конкурса чтецов
Завершились отборочные этапы Всероссийского финала конкурса юных чтецов «Живая классика».
Блокнот Астрахань 12:59
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 06:46
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Здоровье
За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в Китае было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей.
Газета.Ru 12 мая в 21:53
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия 18:45
Происшествия
В Екатеринбурге умерла медик скорой с подтвержденным коронавирусом
Сын погибшей подтвердил Е1.RU, что его мама скончалась в одной из больниц Екатеринбурга. Он рассказал, что мама 40 лет работала в скорой.
Екатеринбург Онлайн 14:12
Хоккей
СКА заключил новый контракт с защитником Бенгтссоном
РИА Новости 11:04
Здоровье
В Приморье за сутки выявлено более 50 новых носителей коронавируса
Владивосток, 15 мая 2020, 05:20 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье выявлено 53 новых носителя коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:20
Общество
Для оформления выплаты на детей запустили специальный сервис
НовостиВолгограда.ру вчера в 01:17
Кино
Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью
По словам президента CW Марка Педовица, случится это осенью: Мы надеемся, что у нас получится начать съемки либо в конце лета, либо в начале весны.
Popcornnews.ru 22:00