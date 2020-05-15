Экономика

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По итогам апреля доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась. В первую очередь это касается потребительских и автокредитов, а также, хотя намного меньше, по ипотеке и кредитным картам, пишет газета «Коммерсант».
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с чего всё началось

Проблемы с обслуживанием кредитов у граждан начнутся ближе к осени

Проблемы с обслуживанием кредитов у граждан начнутся ближе к осени Вопреки ожиданиям, по итогам апреля доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась. Улучшение показателя произошло в условиях сложной экономической ситуации на фоне пандемии.
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