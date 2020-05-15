Проблемы с обслуживанием кредитов у граждан начнутся ближе к осени Вопреки ожиданиям, по итогам апреля доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась. Улучшение показателя произошло в условиях сложной экономической ситуации на фоне пандемии.

с чего всё началось

По итогам апреля доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась. В первую очередь это касается потребительских и автокредитов, а также, хотя намного меньше, по ипотеке и кредитным картам, пишет газета «Коммерсант».

Проблемы с обслуживанием кредитов у россиян могут начаться уже летом

Общество Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате медикам Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые заняты с COVID-19.

Космос Минобороны США развернёт сеть собственных интернет-спутников Сеть от DARPA получила название Blackjack, и, несмотря на то, что программное обеспечение, как и сами спутники, ещё находятся на стадии тестирования, тем не менее, в планах DARPA вывести их на орбиту уже в ближайшие сроки, наладив таким образом работу правительственной интернет-сети.

Транспорт Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора. 28

Общество Ермак ожидает, что в Калининградскую область поедут туристы-мизантропы Новый Калининград После снятия ограничений по коронавирусу спрос на туристические услуги и портрет туриста, приезжающего в Калининградскую область, серьёзно изменится.

Происшествия В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19 Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 123, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. 24

Политика Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru. 4

Экономика Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль Ростуризм направил главам всех регионов письма с просьбой выделить дополнительное финансирование на туристическую отрасль и предоставить ей льготы. 51

Гаджеты AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir В Сети появились документы, согласно которым американская компания AMD готовит настольные версии своих мобильных процессоров Renoir.

Общество «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом. 292

Театры Скончался актер Анатолий Екадомов Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.