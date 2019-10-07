Политика
Мойка78Проблемы с визами США остановили работу двух комитетов ООН
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН на несколько часов приостановили работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран. Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.
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Гаджеты
Intel снизила цены на свои процессоры
Подешевели сразу восемь моделей девятого поколения Core, но это всё модели без интегрированного GPU.
iXBT.com вчера в 11:10
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Общество
Сотни преподавателей выступили против переезда СПбГУ за город
Эксперты и универсанты оценивают изменения скорее отрицательно Более 800 преподавателей, выпускников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета в открытом письме выразили недовольство по вопросу переезда СПбГУ в Пушкинский район, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 10:59
Политика
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Верховной Рады Пашинского
В период каденции президента Петра Порошенко Пашинский избегал ответственности за содеянное.
RuNews24.ru 02:49
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Авто
Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus
Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
CarsWeek.ru 06 октября в 23:38
Здоровье
5 диетических продуктов, которые можно есть на ночь
Волгоградская правда 01:05
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно сел самолёт
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно приземлился самолёт компании «ЮТэйр» сегодня, 7 октября, передают «РИА Новости».
Вести Воронеж вчера в 11:36
Общество
В Екатеринбурге открыли реконструированную набережную Исети
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально открыл набережную Исети между улицами Малышева и Куйбышева.
Политсовет вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Транспорт
В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
RT на русском вчера в 11:58
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Здоровье
В Красноярске открылся новый Центр общественного здоровья
Новый Центр общественного здоровья открылся на правобережье. Он находится по адресу ул. Королёва, 10а.
Городские новости. Красноярск 00:07
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
RT на русском вчера в 12:41
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Общество
В Лондоне полиция задержала более 130 протестующих
По официальным данным полиции, за 7 октября были задержаны 135 человек.
REGNUM вчера в 09:45
Происшествия
В Челябинске сотрудников трудинспекции заподозрили во взятках на 1 млн
Сотрудников Государственной инспекции труда в Челябинской области заподозрили в получении взятки – по предварительным данным, речь идет о сумме более 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:40
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Единоборства
Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13