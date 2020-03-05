Экономика
ИзвестияКоллекторы назвали причины просрочки платежей по кредитам у россиян
Каждый четвертый россиянин, взявший кредит, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью «РИА Новости», опубликованном 5 марта.
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с чего всё началось
А взысканием уже занимаются приставы", - говорит президент НАПКА. Ранее Мехтиев в интервью РИА Новости сообщил, что каждый четвертый россиянин, имеющий действующий кредит в российских банках, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку.РИА Новостивчера в 23:46
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Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Аргументы и Фактывчера в 21:31
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