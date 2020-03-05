Экономика

ИзвестияИзвестияКоллекторы назвали причины просрочки платежей по кредитам у россиян

Каждый четвертый россиянин, взявший кредит, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью «РИА Новости», опубликованном 5 марта.
Читать в источнике
Комментировать76
с чего всё началось

Коллекторы выяснили основные причины просрочки по кредитам

А взысканием уже занимаются приставы", - говорит президент НАПКА. Ранее Мехтиев в интервью РИА Новости сообщил, что каждый четвертый россиянин, имеющий действующий кредит в российских банках, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку.
РИА Новостивчера в 23:46

Подробнее о событии

Коллекторы назвали причины просрочки платежей по кредитам у россиян

Известия02:31

Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам

Российская газета01:34

Четверть должников не могут вовремя погасить свои кредиты

Телеканал 360°вчера в 21:48

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Lenta.ruвчера в 23:54

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

REGNUMвчера в 23:41

Влетит в копеечку: коллекторы назвали причины просрочки по кредитам

ТК Звезда00:15

Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Аргументы и Фактывчера в 21:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Футбол

Сабитов стал помощником Кононова в «Риге»

Российский специалист Равиль Сабитов назначен помощником главного тренера «Рига» Олега Кононова, сообщается в официальном «твиттере» латвийского клуба.
Чемпионат 02:14
Политика

Путин рассказал о возможностях самореализации молодежи в России

Россия будет создавать условия для самореализации специалистов в собственной стране, заявил глава государства Владимир Путин в девятом эпизоде интервью ТАСС, опубликованном в четверг, 5 марта.
Известия 02:08
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
REGNUM 01:27
Происшествия

Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета

Газета.Ru 02:25
Футбол

«Ливерпуль» перестал побеждать после письма 10-летнего болельщика

«Ливерпуль» перестал выигрывать матчи после того, как десятилетний фанат «МЮ» обратился к наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу с просьбой больше не побеждать, передает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport вчера в 07:24
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины

Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.
Инфорос вчера в 11:37
Политика

Путин рассказал историю создания «Искандеров»

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС рассказал о том, как создавались комплексы «Искандер».
Известия 01:34
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Piter.tv 03 марта в 09:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Экс-теннисист Евгений Кафельников обвинил дочь Алесю в постоянной лжи

Евгений Кафельников рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с дочерью Алесей, которые являются довольно сложными.
Дни24 02:42
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Армия и оружие

Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

Министерство национальной обороны Польши направит в страны ОБСЕ, включая Россию, приглашения принять участие в наблюдении за стартовавшими в республике учениями Defender Europe 20.
ТАСС 02:39
Общество

СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
РБК вчера в 14:29
Происшествия

В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 02:04
Авто

Представлен концепт электрического седана BMW i4

В преддверии официального дебюта i4, намеченного на 2021 год, BMW представила концептуальную версию будущего полностью электрического седана.
3DNews 03 марта в 04:31
Общество

Ученые предупредили о резком разрушении озонового слоя над Арктикой

РИА Новости 01:15
Космос

У России появится спутник детального наблюдения Земли

3DNews 02:17
Происшествия

В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Красная весна вчера в 07:43
Единоборства

Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов

4 марта прошла пресс-конференция боксёров, и они провели первую дуэль взглядов.
Чемпионат вчера в 16:01
Общество

Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса

Россияне начали активно скупать антисептические средства в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:23
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Футбол

«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
РИА Новости вчера в 14:10
Космос

Индия запустит новую лунную миссию в 2021 году

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит к Луне третью миссию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года, сообщил министр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли.
DP.RU 01:33
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поправится ради роли

Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
Live24 02:19
Футбол

«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.
Soccer.ru вчера в 18:09
Общество

Один из покупателей SSJ 100 назвал его основные недостатки

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), один из крупнейших покупателей самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), нашла у него несколько недостатков, в их числе нехватка запчастей и неопределенность с обслуживанием.
Коммерсантъ 01:27
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное