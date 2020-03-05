Экономика
РИА НовостиКоллекторы хотят получить доступ к госуслугам
Профессиональные коллекторские агентства надеются получить доступ к госуслугам для рассылки уведомлений россиянам после того, как будет принят новый законопроект в сфере взыскания, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
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В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Общество
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Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая
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В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess
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В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.