Экономика
REGNUMПроблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось
А взысканием уже занимаются приставы", - говорит президент НАПКА. Ранее Мехтиев в интервью РИА Новости сообщил, что каждый четвертый россиянин, имеющий действующий кредит в российских банках, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку.РИА Новостивчера в 23:46
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