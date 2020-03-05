Экономика
REGNUMПроблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
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Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Кино
Режиссер «Апгрейда» назвал причину, по которой бросил франшизу «Пила»
Здоровье
Более 140 туристов с Сахалина находятся на домашнем карантине
Более 140 жителей Сахалина, недавно посещавшие страны, где находятся очаги заболевания коронавирусом нового типа, находятся на двухнедельном карантине дома, заявил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук 5 марта, сообщает Sakh.com.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Авто
Российский авторынок в феврале вернулся к падению
Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц – на 2,1% меньше, чем в прошлом году.
Футбол
УЕФА хочет создать Летнюю Лигу чемпионов
Новый турнир будет создан на основе Международного кубка чемпионов, который как раз проводится американской компанией.
Общество
Нелегальные мигранты прорываются в Европу: кадры с границы
По мнению греческих властей, турецкая сторона намеренно толкает беженцев на нелегальный переход границы.
Армия и оружие
Канадский генерал назвал Россию самой большой угрозой
Высокопоставленный канадский генерал Кристофер Коутс заявил, что для Северной Америки в краткосрочной перспективе Россия остается самой большой угрозой безопасности, пишет L’actualite.
Политика
Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова
Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Сотрудник РФС, заболевший коронавирусом, рассказал о своём состоянии
Сотрудник РФС Давид Беров, который заболел коронавирусом, рассказал, что он чувствует себя хорошо.
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Политика
Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина
Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
Общество
В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом
В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск топовой версии Lada Xray Cross
Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян показал реальное лицо певицы Понаровской
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Биатлон
Тихонов ответил на слова Губерниева о доносе на биатлониста Логинова
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева о том, что донос на биатлониста Александр Логинова был написан с его слов.
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов
Актер Арнольд Шварценеггер обвинил российского разработчика информационно-сервисных роботов Promobot в незаконном использовании его образа, сообщает TMZ со ссылкой на иск.
Биатлон
МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
Происшествия
Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
В России коронавирус диагностировали у гражданина Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".