Экономика

REGNUMREGNUMПроблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось

Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами

Россиянам следует всегда платить по долгам вовремя и полностью, чтобы не стать клиентами коллекторского агентства, при этом если все же возникли проблемы с платежами, то коллектора стоит рассматривать как консультанта, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новостивчера в 21:26

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Каждый четвертый россиянин с кредитом имеет просрочку по платежам

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Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами

Радио Sputnikвчера в 21:00

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

REGNUMвчера в 23:41

Четверть должников не могут вовремя погасить свои кредиты

Телеканал 360°вчера в 21:48

Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Аргументы и Фактывчера в 21:31

Коллекторы рассказали россиянам, как не стать их клиентами

РЕН ТВвчера в 21:29

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Lenta.ruвчера в 23:54
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Piter.tv 03 марта в 09:29
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Как новейшая радиолокационная станция усилит возможности российских роботов и БПЛА

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В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Армия и оружие

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РБК вчера в 21:24
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Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении.
Piter.tv вчера в 23:42
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НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

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Футбол

Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА

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Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

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Экономика

На Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена

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Общество

Историки раскрыли прототип радистки из «Семнадцати мгновений весны»

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Общество

Депутаты отказались закрепить пенсионный возраст в Конституции

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Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
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Центробанк ускорил накопления золотых резервов на фоне роста неопределенности в глобальной экономике и распространения коронавируса.
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В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
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Экономика

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Общество

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Гаджеты

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Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

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РБК вчера в 19:03
Футбол

Спартак — ЦСКА 3:2

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Стало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой

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