Экономика
REGNUMПроблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
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Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
Общество
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Армия и оружие
Киев вводит новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба
Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».
Общество
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии
Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
Хоккей
Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга
В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
По информации журналиста, к вечеру состояние Елены ухудшилось, ее на "скорой" увезли в центральную больницу Горьковского района, оттуда по неизвестной причине отправили в другую больницу, за 40 километров в Калачинском районе.
Армия и оружие
Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20
"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Политика
Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Биатлон
Глазырина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU в Раубичах
На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах состоялась женская спринтерская гонка.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Происшествия
К 6 годам колонии суд в Крыму приговорил адепта «Свидетелей Иеговы»
Прокуратура просила приговорить его к 6,5 годам заключения, но суд назначил штраф в 400 тысяч рублей.
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Общество
ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Космос
Blue Origin показала головной обтекатель будущей ракеты New Glenn
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Песков заявил, что спецслужбы ищут виновных в лжеминировании самолетов
Спецслужбы проводят работу по выявлению злоумышленников, которые "минируют" самолеты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Гаджеты
Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3
Политика
Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала чушью заявления о том, что наблюдение на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию будут осуществлять только общественные палаты, партии также смогут принять участие.
Культура
В Челябинске пройдет фестиваль граффити «Культурный код»
Общество
Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
Большинство мужчин в России подарят женщинам цветы на 8 Марта
Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство мужчин в России собираются подарить своим дамам цветы на 8 Марта.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.