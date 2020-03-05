Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

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Происшествия В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки По информации журналиста, к вечеру состояние Елены ухудшилось, ее на "скорой" увезли в центральную больницу Горьковского района, оттуда по неизвестной причине отправили в другую больницу, за 40 километров в Калачинском районе.

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Общество ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100 Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.

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Политика Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала чушью заявления о том, что наблюдение на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию будут осуществлять только общественные палаты, партии также смогут принять участие.