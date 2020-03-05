Экономика

REGNUMREGNUMПроблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
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Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам

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Коллекторы пояснили, почему россияне не платят по кредитам

Телеканал 360°04:00

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России

RT на русском02:46

Коллекторы назвали основные причины просрочки по кредитам

РБК03:08

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Lenta.ruвчера в 23:54

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

REGNUMвчера в 23:41

Коллекторы рассказали россиянам, как не стать их клиентами

РЕН ТВвчера в 21:29
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Общество

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
РИА Новости 02:51
Общество

Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
RT на русском 03:21
Армия и оружие

Киев вводит новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба

Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».
REGNUM вчера в 16:38
Общество

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии

Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
ТАСС 04:19
Хоккей

Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:30
Происшествия

В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга

В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
REGNUM 03:06
Происшествия

В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

По информации журналиста, к вечеру состояние Елены ухудшилось, ее на "скорой" увезли в центральную больницу Горьковского района, оттуда по неизвестной причине отправили в другую больницу, за 40 километров в Калачинском районе.
РИА Новости 02:04
Армия и оружие

Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
ТАСС 02:39
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Политика

Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Коммерсантъ 02:23
Биатлон

Глазырина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU в Раубичах

На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах состоялась женская спринтерская гонка.
Нева Спорт 04:08
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Вести.Ru вчера в 19:14
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Происшествия

К 6 годам колонии суд в Крыму приговорил адепта «Свидетелей Иеговы»

Прокуратура просила приговорить его к 6,5 годам заключения, но суд назначил штраф в 400 тысяч рублей.
Эхо Москвы 04:02
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
РИА Новости 01:50
Кино

Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

Российская газета вчера в 05:24
Общество

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
РИА Новости 03:05
Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Космос

Blue Origin показала головной обтекатель будущей ракеты New Glenn

Популярная механика 02:55
Армия и оружие

МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 07:10
Политика

Песков заявил, что спецслужбы ищут виновных в лжеминировании самолетов

Спецслужбы проводят работу по выявлению злоумышленников, которые "минируют" самолеты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:25
Гаджеты

Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3

Astera 03 марта в 12:51
Политика

Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала чушью заявления о том, что наблюдение на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию будут осуществлять только общественные палаты, партии также смогут принять участие.
РИА Новости 03:42
Культура

В Челябинске пройдет фестиваль граффити «Культурный код»

Губерния (г. Челябинск) 03 марта в 22:53
Общество

Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах

Ведомости 03:36
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Общество

Большинство мужчин в России подарят женщинам цветы на 8 Марта

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство мужчин в России собираются подарить своим дамам цветы на 8 Марта.
News.ru 02:23
Футбол

Тедеско прокомментировал инцидент с Ганчаренко после матча с ЦСКА

РИА Новости 02:02
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Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
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