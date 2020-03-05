Экономика
REGNUMПроблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
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Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Политика
Новый украинский министр называл Зеленского кумиром быдла и слугой Кремля
Новый министр правительства Украины Олег Немчинов, назначенный Верховной Радой 4 марта, ранее критиковал президента Владимира Зеленского и называл его слугой Кремля.
Общество
В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом
В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Хоккей
Тимченко рассказал о введении жесткого потолка зарплат в КХЛ
Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко рассказал о том, как принималось решение о введении жесткого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге, который с сезона-2020/21 составит 900 миллионов рублей.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Общество
Путин рассказал о создании центра «Сириус»
В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства рассказал историю о том, как возникла идея создания образовательного центра «Сириус».
Происшествия
На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора
После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Футбол
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Политика
Логотип и слоган голосования по Конституции представят 11 марта
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 11 марта планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции.
Гаджеты
IFixit отчиталась о ремонтопригодности Samsung Galaxy S20 Ultra
Эксперты лаборатории iFixit разобрали по запчастям свежий флагман Samsung Galaxy S20 Ultra и поставили ему три балла за ремонтопригодность.
Культура
Мультфильм «Вперёд» растрогает и взрослого: рецензия
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Общество
Екатерина Диденко проводила мужа в последний путь
Ранее KazanFirst сообщал, что Екатерина Диденко продолжает похороны в прямом эфире. Теперь московская блогерша хоронит мужа по приглашениям.
Биатлон
МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
Космос
Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник
Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту как свидетеля по делу бывшего начальства амурской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.