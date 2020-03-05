Экономика
REGNUMПроблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
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Армия и оружие
Полет Ми-24 на предельно малой высоте сняли на видео из кабины
Культура
По игре The Last of Us снимут сериал
The Last of Us вышла в 2013 году на Playstation 3 и стала культовой игрой, а также признана одной из лучших игр прошлого десятилетия.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Шоу-бизнес
Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА в Кубке России
«Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2 ДВ).
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые появились вместе после мятежа
Вчера Меган Маркл вернулась в Британию, чтобы вместе с принцем Гарри исполнить последние королевские обязанности.
Армия и оружие
Эрдоган не выполнял договоренности с РФ по Сирии из-за планов Запада
Эксперт по израильской и ближневосточной политике Евгений Сатановский сообщил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала не выполнял и не собирался выполнять договоренности с РФ, связанные с Сирией.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Футбол
Семин отреагировал на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Энергетика
ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
Армия и оружие
МИД РФ заявил, что уничтожать боевиков в Идлибе должна армия Сирии
Бороться с боевиками в Сирии, где в ночь на пятницу наступил режим прекращения огня, в первую очередь должна правительственная армия САР и их легитимные партнеры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Здоровье
В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса
В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Космос
Новый марсоход NASA получил имя «Настойчивость»
Напомним, что в августе 2019 года NASA объявило конкурс среди учащихся на лучшее название для нового шестиколёсного робота, предназначенного для исследования Красной планеты.
Биатлон
Сливко стала второй в масс-старте на Кубке IBU в Раубичах
Биатлонистка из РФ Виктория Сливко финишировала второй по итогам масс-старта на этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Общество
В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Нидерландах зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса.