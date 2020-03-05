Экономика

REGNUMREGNUMПроблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

Коллекторы назвали основные причины просрочки по кредитам

РБКвчера в 03:08

Коллекторы пояснили, почему россияне не платят по кредитам

Телеканал 360°вчера в 04:00

Коллекторы выяснили основные причины выхода россиян на просрочку по кредитам

ПРАЙМ04 марта в 23:00

Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам

Российская газетавчера в 01:34

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Lenta.ru04 марта в 23:54

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

REGNUM04 марта в 23:41

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России

RT на русскомвчера в 02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Армия и оружие

Полет Ми-24 на предельно малой высоте сняли на видео из кабины

Российская газета 01:51
Культура

По игре The Last of Us снимут сериал

The Last of Us вышла в 2013 году на Playstation 3 и стала культовой игрой, а также признана одной из лучших игр прошлого десятилетия.
Мойка78 вчера в 19:23
Футбол

Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку

Известия 04 марта в 17:38
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами

Пятый канал 04 марта в 23:26
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА в Кубке России

«Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2 ДВ).
Чемпионат 04:13
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые появились вместе после мятежа

Вчера Меган Маркл вернулась в Британию, чтобы вместе с принцем Гарри исполнить последние королевские обязанности.
Paparazzi.ru вчера в 16:33
Армия и оружие

Эрдоган не выполнял договоренности с РФ по Сирии из-за планов Запада

Эксперт по израильской и ближневосточной политике Евгений Сатановский сообщил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала не выполнял и не собирался выполнять договоренности с РФ, связанные с Сирией.
Народные новости 04:33
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Футбол

Семин отреагировал на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
МК-Спорт 05:55
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

Российская газета вчера в 21:05
Энергетика

ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
Rambler News Service вчера в 07:07
Армия и оружие

МИД РФ заявил, что уничтожать боевиков в Идлибе должна армия Сирии

Бороться с боевиками в Сирии, где в ночь на пятницу наступил режим прекращения огня, в первую очередь должна правительственная армия САР и их легитимные партнеры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Газета.Ru 06:03
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
ТАСС 06:09
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Здоровье

В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Космос

Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска

Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Газета.Ru вчера в 08:17
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Космос

Новый марсоход NASA получил имя «Настойчивость»

Напомним, что в августе 2019 года NASA объявило конкурс среди учащихся на лучшее название для нового шестиколёсного робота, предназначенного для исследования Красной планеты.
3DNews вчера в 22:19
Биатлон

Сливко стала второй в масс-старте на Кубке IBU в Раубичах

Биатлонистка из РФ Виктория Сливко финишировала второй по итогам масс-старта на этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах.
ProstoProSport 03:45
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Хоккей

Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 23:48
Общество

В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Mockva.ru 04:30
Общество

В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Нидерландах зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса.
Известия 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное