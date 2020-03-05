Экономика

REGNUMREGNUMПроблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать131

Подробнее о событии

Долговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам

Известия09:25

Коллекторы выяснили основные причины выхода россиян на просрочку по кредитам

ПРАЙМвчера в 23:00

Коллекторы пояснили, почему россияне не платят по кредитам

Телеканал 360°04:00

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России

RT на русском02:46

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Lenta.ruвчера в 23:54

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

REGNUMвчера в 23:41

Коллекторы назвали основные причины просрочки по кредитам

РБК03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
RT на русском 12:34
Политика

В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
RT на русском 12:15
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
RT на русском 12:58
Политика

Асад назвал условие восстановления отношений Сирии и Турции

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что страна может восстановить отношения с Турцией в том случае, если Анкара прекратит поддержку террористов.
Известия 12:26
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Футбол

В Лиге наций сборная России может сыграть на «Волгоград Арене»

Сегодня на конференции «Профессия – футбол» в Москве, прошедшей в Высшей школе экономики и посвященной дате 100 дней до начала чемпионата Европы-2020 по футболу, наставник национальной команды России заявил, что постарается матчи Лиги наций провести в Волгограде и Екатеринбурге.
Волгоградская правда 08:53
Политика

Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки

Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
Газета.Ru 13:07
Политика

Путин рассказал о рассылаемых из-за границы фейках про коронавирус

Ситуация с коронавирусом обсуждалась в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Суть событий вчера в 07:19
Хоккей

Илья Воробьев — о поражении «Металлурга»: «Матч до ошибки. Мы ее совершили»

Спорт-Экспресс 12:02
Финансы

Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Газета.Ru 12:31
Общество

В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 07:23
Общество

Меган Маркл вернулась в Великобританию

Woman.ru 00:49
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Происшествия

Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
РБК 12:01
Авто

Китайские Tesla «устарели» из-за коронавируса

Руководитель американского автомобильного концерна Tesla признал, что в компании возникли определенные проблемы, связанные с продажей самой бюджетной модели Model 3, "постаревшей" на фоне вспышки коронавируса, зафиксированной в Китае.
Car.ru вчера в 23:05
Авто

Koenigsegg представила свой новый гиперкар Gemera

По словам руководителя Koenigsegg Кристиана фон Кёнигсегга, Gemera это автомобиль нового класса, который сочетает в себе особенности гиперкара при этом способен взять на борт четыре человека.
Tvoe-avto.com вчера в 23:21
Спорт

Этап Кубка мира в Осло пройдет без зрителей из-за коронавируса

Марафонский этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Матч ТВ 13:16
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 100

Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
BFM.ru вчера в 12:23
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Футбол

Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом

Бывший футболист сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом.
РБК 12:08
Происшествия

Следователи задержали подозреваемого похитителя костромской школьницы

Следователи задержали мужчину, которого подозревают в похищении школьницы, узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today 09:24
Кино

Сценарист «Чернобыля» и Нил Дракманн выпустят сериал по The Last of Us

По The Last of Us снимут сериал. К работе над ним привлечен создатель шоу «Чернобыль» Крэйг Мейзин и геймдиректор игры Нил Дракманн.
CyberSport.ru 13:11
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa 12:38
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Хоккей

«Локомотив» проиграл «Йокериту» три матча подряд с разницей шайб 1-14

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 0:3 в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
Чемпионат 13:21
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Космос

Найден способ достичь скорости света

Sibnet Новости 03 марта в 09:33
Кино

В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Москва 24 08:26
Фигурное катание

На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру

Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 03 марта в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное