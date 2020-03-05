Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

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