Экономика
ИзвестияДолговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам
В предыдущие годы среди неплательщиков всегда преобладали представительницы прекрасного пола. При этом всего проблемных заемщиков — 17,8% из 28 млн должников по необеспеченным займам. Эксперты связывают уравнение дефолтных задолженностей с уменьшением разрыва в оплате труда мужчин и женщин.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество
Релиз Ghost of Tsushima состоится 26 июня
Релиз Ghost of Tsushima на PS4 состоится 26 июня.
Политика
Зеленский назвал перебором отдельный самолет для собаки из Уханя
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в китайском Ухане из-за собаки, может вернуться на родину в любой день.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Политика
Путин и Эрдоган закончили трехчасовые переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Кремле.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Общество
«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг
«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика.
Происшествия
Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске
Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Футбол
«Спартак» подаст жалобу на судейство Иванова в матче с ЦСКА
Московский «Спартак» намерен подать жалобу на работу главного арбитра Сергея Иванова в матче четвертьфинала Кубка России с ЦСКА (3:2 дополнительное время).
Общество
В «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров
Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Экономика
«РусГидро» списывает Дальний Восток из прибыли
Размер дивидендов, по ожиданиям компании, останется примерно на прошлогоднем уровне — около 15,7 млрд руб. В 2019 году чистая прибыль "РусГидро" по МСФО составила 643 млн руб. против прибыли 31,8 млрд руб. в 2018 году, следует из материалов компании.
Армия и оружие
Генерал-майор Липовой сравнил военную мощь России и Турции
Турция не станет развязывать войну с Россией, так как это обернется для нее большими экономическими и военными потерями.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Экономика
Правительство разрешило Силуанову участвовать в набсовете Сбербанка
Правительство России разрешило министру финансов Антону Силуанову безвозмездно участвовать в работе наблюдательного совета Сбербанка.
Шоу-бизнес
Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ»
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ».
Общество
ВМС Японии получили 11-ю новейшую ударную подлодку класса «Сорю»
В Японии в строю сейчас находятся 22 подлодки, включая учебные. Будущей весной ВМС страны получат еще одну субмарину класса "Сорю".
Гаджеты
Российские ювелиры создали Samsung Galaxy S21 за 2 690 000 рублей
Удача стала главной идеей новой коллекции дизайнов от российских ювелиров.
Футбол
Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен
Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.