Экономика

ИзвестияИзвестияДолговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам

В предыдущие годы среди неплательщиков всегда преобладали представительницы прекрасного пола. При этом всего проблемных заемщиков — 17,8% из 28 млн должников по необеспеченным займам. Эксперты связывают уравнение дефолтных задолженностей с уменьшением разрыва в оплате труда мужчин и женщин.
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Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Lenta.ruвчера в 23:54

Коллекторы назвали основные причины просрочки по кредитам

РБК03:08

Коллекторы пояснили, почему россияне не платят по кредитам

Телеканал 360°04:00

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России

RT на русском02:46

Долговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам

Известия09:25

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

REGNUMвчера в 23:41

Коллекторы выяснили основные причины выхода россиян на просрочку по кредитам

ПРАЙМвчера в 23:00
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Общество

Релиз Ghost of Tsushima состоится 26 июня

Релиз Ghost of Tsushima на PS4 состоится 26 июня.
Матч ТВ 11:44
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Политика

Зеленский назвал перебором отдельный самолет для собаки из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в китайском Ухане из-за собаки, может вернуться на родину в любой день.
Известия 08:37
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане

НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
НТА-Приволжье 10:14
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина

REGNUM 08:15
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец вчера в 12:39
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Общество

В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус

В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия вчера в 12:20
Политика

Путин и Эрдоган закончили трехчасовые переговоры в Кремле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Кремле.
Известия 11:48
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
News.ru 10:40
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Общество

«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг

«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика.
Ведомости 09:38
Происшествия

Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске

Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Коммерсантъ 11:15
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 09:03
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Футбол

«Спартак» подаст жалобу на судейство Иванова в матче с ЦСКА

Московский «Спартак» намерен подать жалобу на работу главного арбитра Сергея Иванова в матче четвертьфинала Кубка России с ЦСКА (3:2 дополнительное время).
Metaratings 10:05
Общество

В «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров

Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
Ведомости 08:46
Биатлон

МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
ТАСС Спорт 03 марта в 18:01
Экономика

«РусГидро» списывает Дальний Восток из прибыли

Размер дивидендов, по ожиданиям компании, останется примерно на прошлогоднем уровне — около 15,7 млрд руб. В 2019 году чистая прибыль "РусГидро" по МСФО составила 643 млн руб. против прибыли 31,8 млрд руб. в 2018 году, следует из материалов компании.
Коммерсантъ 10:13
Армия и оружие

Генерал-майор Липовой сравнил военную мощь России и Турции

Турция не станет развязывать войну с Россией, так как это обернется для нее большими экономическими и военными потерями.
Политическая Экспертиза вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости вчера в 02:42
Экономика

Правительство разрешило Силуанову участвовать в набсовете Сбербанка

Правительство России разрешило министру финансов Антону Силуанову безвозмездно участвовать в работе наблюдательного совета Сбербанка.
Коммерсантъ 08:28
Шоу-бизнес

Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ».
News.ru вчера в 00:08
Общество

ВМС Японии получили 11-ю новейшую ударную подлодку класса «Сорю»

В Японии в строю сейчас находятся 22 подлодки, включая учебные. Будущей весной ВМС страны получат еще одну субмарину класса "Сорю".
ТАСС вчера в 22:00
Гаджеты

Российские ювелиры создали Samsung Galaxy S21 за 2 690 000 рублей

Удача стала главной идеей новой коллекции дизайнов от российских ювелиров.
Android-robot.com 04:50
Футбол

Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 10:10
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