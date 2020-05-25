Как минимум несколько лет потребуется американским компаниям по добыче сланцевой нефти для восстановления после падения цен на энергоносители. Так считают эксперты, опрошенные журналистами издания The Wall Street Journal. В ближайшее время компании не смогут добывать нефть в прежних объёмах.

Проблемы в сланцевой отрасли в США затянутся на несколько лет

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