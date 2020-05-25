Энергетика
Российская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
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Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
Футбол
Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Vprognoze.ru 02:55
Шоу-бизнес
Пригожин захотел провести «мужской разговор» со Шнуровым
REGNUM вчера в 23:29
Происшествия
В Свердловской области выявили ещё одного погибшего от урагана
Полевской, Свердловская область, 26 мая 2020, 09:44 — REGNUM На Среднем Урале скончалась ещё одна жертва урагана.
REGNUM 02:44
Общество
В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом
Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Футбол
Уткин: «Гулиев, видимо, совершенно не умеет себя вести. Впереди ММА»
Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно.
Sport24.ru вчера в 14:50
Общество
ВОЗ направит миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.
Известия вчера в 14:09
Энергетика
Мировые цены на нефть показывают незначительный рост
Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
Наука
Поможет избежать переедания и бороться с ожирением белковый завтрак
ToDay News Ufa вчера в 14:41
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Газета.Ru вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Происшествия
Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование
Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Вести.Ru вчера в 11:55
Общество
В Ярославле начался прием заявлений на выплаты детям с 3 до 7 лет
В Ярославле стартовал приём заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно.
Городской телеканал вчера в 13:23
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
Происшествия
В Оренбуржье нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика
Во вторник спасатели нашли на берегу реки Деме в районе села Наурузово тело трехлетнего ребенка, который вчера пошел с отцом на рыбалку и пропал.
Российская газета 02:37
Здоровье
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
Экономика
Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу.
OAnews вчера в 10:42
Политика
Китайские СМИ заявили, что пандемия мешает США вводить санкции
В редакционной статье отмечается, что в Белом доме утверждают о том, что могут ввести санкции в отношении Китая в связи ситуации с Гонконгом, но инструменты и ресурсы, которыми обладают Соединённые Штаты, оказались менее значительными, чем до пандемии.
Московский Комсомолец 00:38
Фигурное катание
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время вчера в 06:11
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27