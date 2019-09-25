Политика
Газета.RuПроцедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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Опрошенные РИА «Новости» управляющие дилерских центров в России рекомендуют желающим приобрести автомобиль лучше не откладывать его покупку на 2020 год.
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В ходе сегодняшнего заседания ЗакСа депутаты городского парламента утвердили все кандидатуры вице-губернаторов, которых предложил губернатор Александр Беглов.
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Политика
Администрация США пыталась помешать встрече Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации США высокого уровня попытались не допустить телефонного разговора и встречи лидера США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, поскольку американский президент мог потребовать у Киева компромат на своего политического оппонента.
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Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
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Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
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Политика
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Из-за пресловутого телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, как отметил Климкин в Twitter, Украине уже уготована небольшая глава в новейшей истории Соединённых Штатов.
Московский Комсомолец 03:40
Происшествия
Судно с моряками из России село на мель в Швеции
Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.
RT на русском 03:12
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Футбол
Сборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года
По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
Петербургский дневник вчера в 04:02
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
В прифронтовом районе Донецка прогремела серия взрывов
Крупный пожар, сопровождающийся серией взрывов, произошел в прифронтовой части Донецка утром 25 сентября.
Lenta.ru 05:15
Авто
Nissan представил обновленный Patrol
Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor вчера в 07:42
Общество
Кондратьев и Абрамович прогулялись по набережной Геленджика
Живая Кубань вчера в 17:09
Гаджеты
Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo выйдет с двумя экранами
Известно, что оба дисплея имеют разрешение 4K. В России начались продажи ноубука ZenBook Pro Duo от компании ASUS.
Дни24 03:52
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Авто
Компания Hennessey займется доработкой Porsche Taycan
Американская компания Hennessey, всю свою жизнь занимавшаяся доработкой автомобилей с мощными двигателями внутреннего сгорания, типа V8, решила обратить внимание на электрокары.
За рулем Кубань вчера в 16:18
Происшествия
По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских
Москва 24 23 сентября в 10:26
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
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Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Немецкий политик призвал начать снимать санкции с России до 2021 года
Немецкий политик, председатель отделения ХДС в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за постепенное снятие санкций с России.
RT на русском 06:09
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»
В этом году Россию на конкурсе «Детское Евровидение» представят Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел.
Летидор 05:55
Происшествия
Польский военный застрелил украинского солдата на учениях под Львовом
Приехавшие на место полицейские быстро установили, что убитый является военнослужащим ВСУ и принимал участие в военных учениях Rapid Trident — 2019 на расположенном неподалёку Яворском полигоне.
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
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