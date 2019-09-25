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Политика ЗакС утвердил кандидатуры вице-губернаторов Петербурга В ходе сегодняшнего заседания ЗакСа депутаты городского парламента утвердили все кандидатуры вице-губернаторов, которых предложил губернатор Александр Беглов.

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Общество МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

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Происшествия Судно с моряками из России село на мель в Швеции Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.

Политика Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.

Финансы Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

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