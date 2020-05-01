Коронавирус
Газета.RuПроценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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Проценко выразил опасение по поводу взрыва заболеваемости COVID-19 после праздников
Интерфаксвчера в 11:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Полиция остановила в Ростове пытавшихся устроить автопробег коммунистов
Сотрудники полиции пресекли попытку провести автопробег по случаю 1 Мая в центре Ростова-на-Дону.
РБК 09:15
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Под Белгородом поезд сошел с рельсов
На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд.
Российская газета 09:07
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Здоровье
В Великобритании выяснили, кто чаще умирает от коронавируса
Самая высокая летальность, как выяснили британские исследователи, фиксируется среди чернокожих выходцев из Карибского региона.
Planet Today 03:09
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Общество
Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь
Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
Общество
Попова допустила ужесточение режима самоизоляции
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
Политика
Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии
Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус
Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
Здоровье
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 943 больных коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:30 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом.
Правительство Ростовской области вчера в 03:42
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Общество
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Общество
1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
Энергетика
Бензин в России в ближайшее время может подорожать
Независимые АЗС закупают там более половины своего топлива и теперь опасаются его дефицита.
Эхо Москвы 08:30
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Екатеринбурге
Коммерсантъ вчера в 07:28
Политика
Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:13
Космос
Роскосмос опубликовал снимок скопления метана подо льдом Байкала
ИрСити вчера в 02:07
Общество
У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших
Оба медучреждения принимают больных коронавирусом. О том, что у больниц находятся рефрижераторы первой сообщила «Фонтанка».
Поребрик.Медиа 01:08
Футбол
«Спартак» предложит Соболеву солидный контракт на четыре года
ProstoProSport 08:15