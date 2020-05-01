Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПроценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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Денис Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса в России

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Цена майских праздников станет известна в середине месяца

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Проценко назвал условие взрыва эпидемии COVID-19 в России

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Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса

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Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса в России

News.ru07:56

Проценко назвал условия взрыва эпидемии коронавируса

Моя Москва.онлайн08:50

Проценко выразил опасение по поводу взрыва заболеваемости COVID-19 после праздников

Интерфаксвчера в 11:16
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
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Общество

Полиция остановила в Ростове пытавшихся устроить автопробег коммунистов

Сотрудники полиции пресекли попытку провести автопробег по случаю 1 Мая в центре Ростова-на-Дону.
РБК 09:15
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Происшествия

Под Белгородом поезд сошел с рельсов

На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд.
Российская газета 09:07
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Здоровье

В Великобритании выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Самая высокая летальность, как выяснили британские исследователи, фиксируется среди чернокожих выходцев из Карибского региона.
Planet Today 03:09
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Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
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Общество

Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь

Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
Общество

Попова допустила ужесточение режима самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
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Политика

Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
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Общество

ОГЭ для 9-классников могут отменить

В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус

Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
3,3K
Здоровье

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
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Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
359
Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 943 больных коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:30 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом.
Правительство Ростовской области вчера в 03:42
312
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
1,7K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
5K
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
12
Общество

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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Общество

1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
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Энергетика

Бензин в России в ближайшее время может подорожать

Независимые АЗС закупают там более половины своего топлива и теперь опасаются его дефицита.
Эхо Москвы 08:30
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Екатеринбурге

Коммерсантъ вчера в 07:28
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Политика

Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:13
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Роскосмос опубликовал снимок скопления метана подо льдом Байкала

ИрСити вчера в 02:07
Общество

У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших

Оба медучреждения принимают больных коронавирусом. О том, что у больниц находятся рефрижераторы первой сообщила «Фонтанка».
Поребрик.Медиа 01:08
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«Спартак» предложит Соболеву солидный контракт на четыре года

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