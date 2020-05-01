Что нам дадут майские праздники, если не будет все-таки соблюдаться самоизоляция? Станет понятно в середине мая. Мы очень боимся того, что эти майские праздники станут причиной того самого взрыва и увеличения количества госпитализированных больных спустя 5-10 дней.

Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае может случиться всплеск числа заражений коронавирусом. По словам медика, в Москве пока не наступил пик заболеваемости COVID-19, что на фоне хорошей погоды вызывает тревогу у врачей.

Общество Попова объяснила, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным Снятие ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса, будет поэтапным, с разной скоростью в разных регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,7K

Политика Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей. 19

Космос НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе» НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн. 1

Происшествия На Украине потерпел крушение одномоторный самолет, есть погибшие Днепропетровск, Украина, 1 мая 2020, 20:26 — REGNUM Крушение одномоторного самолета в Днепропетровской области Украины стало причиной гибели двоих человек.

Политика Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом. 905

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 553

Общество В Испании задержали экс-депутата Госдумы В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. 210

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Здоровье Япония бесплатно поставит лекарство против коронавируса в 43 страны Япония начнет бесплатные поставки препарата «Авиган», также известного под названиями «Фавипиравир» и «Фавилавир», в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. 4

Транспорт Все входные двери в московском метро оставили открытыми На всех станциях московского метрополитена и Московских центральных диаметров зафиксировали входные двери в открытом положении для удобства и безопасности пассажиров. 1

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