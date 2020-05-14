Коронавирус
Lenta.ruПроценко объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России
Низкий уровень смертности от COVID-19 в России связан с тем, что российские врачи учли опыт Италии. Об этом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил в интервью журналисту Антону Красовскому. Беседа опубликована на YouTube-канале RT.
Читать в источнике
Оценить283
Подробнее о событии
Показать все источники
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Московский Комсомолецвчера в 15:17
Главврачи прокомментировали сообщения о занижении смертности от коронавируса в России
RT на русскомвчера в 12:49
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Армия и оружие
Иранские военные скрестили американскую гаубицу с российской БМП-1
ГЛАС.RU вчера в 12:23
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня вчера в 09:42
Общество
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru вчера в 06:32
Общество
Для должников хотят сохранить прожиточный минимум
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, обязывающий кредиторов сохранять прожиточный минимум должникам.
Соловей.Инфо вчера в 05:30
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Омская область оказалась в лидерах СФО по смертности от коронавируса
Омская область заняла второе место в Сибири по смертности от коронавируса.
РИА ОмскИнформ вчера в 06:23
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
Газета.Ru вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
Авто
Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза вчера в 10:14
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Общество
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
Происшествия
Глава Октябрьского района Барнаула оспорит лишение прав
Ранее Вячеслав Новиков отказался пройти медосвидетельствование Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков попытается оспорить решение суда, согласно которому его обязали выплатить штраф и временно лишили водительских прав.
АМИТЕЛ 00:30
Общество
В Омской области коронавирус выявлен сразу у 47 человек
Омск, 15 мая 2020, 07:49 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:49
Культура
«Квартирник БГ»: в сети покажут концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне
Москва, 14 мая 2020, 17:27 — REGNUM 14 мая в 18 часов по московскому времени в популярной ныне системе Zoom будет показана программа «Квартирник БГ».
REGNUM вчера в 10:27
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия вчера в 08:10
Происшествия
После заражения коронавирусом выздоровели ещё 66 новосибирцев
В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов.
REGNUM 13 мая в 01:07
Общество
Рособрнадзор объявил дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор предполагает, что сдача единых экзаменов начнется не ранее 19 июня.
Педсовет вчера в 13:36
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Общество
В мире появится первый триллионер
Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером.
Lenta.ru вчера в 22:51
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом часто болеют молодые
Среди мужчин чаще болеют молодые до 25 лет.
Царьград вчера в 05:13
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com вчера в 13:27
Киберспорт
Bethesda опубликовала календарь событий для Fallout 76
Bethesda Softworks представила календарь событий для Fallout 76 на 2020 год. С выходом обновления 20 в Fallout 76 будут введены сезоны.
CyberSport.ru вчера в 11:57
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru вчера в 12:09