Коронавирус
Lenta.ruПроценко объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России
Низкий уровень смертности от COVID-19 в России связан с тем, что российские врачи учли опыт Италии. Об этом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил в интервью журналисту Антону Красовскому. Беседа опубликована на YouTube-канале RT.
Читать в источнике
Оценить259
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Происшествия
30 детей погибли в Подмосковье за период изоляции
Всего в Московской области с начала года погибли 64 ребенка. И почти половина из них - за полтора месяца изоляции.
Оka.fm 08:20
Происшествия
Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге
Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
Известия вчера в 08:31
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Футбол
Тугарев — Сёмину: вы дали мне дорогу в большой футбол
Вы дали мне дорогу в большой футбол.
RT на русском 14:11
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Здоровье
Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса
По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, — говорится в сообщении.
News.ru 12:48
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
Футбол
Леонид Слуцкий выступил против возобновления российского чемпионата
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.
Казанские ведомости 04:37
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости 04:51
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Политика
МИД потребует от NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Музыка
Кто выступит на «Евровидении» 14 мая и на кого обратить внимание
Рассказываем, кто выступит во втором полуфинале онлайн-конкурса "Евровидение", на кого стоит обратить особое внимание и какие шансы на победу у российской группы Little Big.
Толк вчера в 00:02
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Политика
Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией
Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР.
Аргументы недели 15:17
Наука
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Общество
Дело возбуждено из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РЕН ТВ 04:27
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество
Власти Екатеринбурга осудили посадку деревьев в парке университета
ИА Красная Весна 16:25
Финансы
Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом основных индексов
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
ТАСС 17:09
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
Политика
Путин и Вучич обсудили координацию усилий по борьбе с коронавирусом
Была подчеркнута важность продолжения координации усилий по противодействию распространению инфекции с участием профильных ведомств двух стран.
Российская газета 15:26
Общество
ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса
Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы
Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:31
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Общество
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 17:08