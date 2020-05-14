Низкий уровень смертности от COVID-19 в России связан с тем, что российские врачи учли опыт Италии. Об этом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил в интервью журналисту Антону Красовскому. Беседа опубликована на YouTube-канале RT.

Проценко объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России

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