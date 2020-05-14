Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПроценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
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Проценко прокомментировал российскую смертность от коронавируса

Телеканал 360°14:04

Проценко объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Известия15:34

Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

Московский Комсомолец15:17

Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

РИА Новости14:14

Проценко: Москва смогла подготовиться к пандемии на примере Италии

Коммерсантъ16:48

Проценко объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России

Lenta.ru13:08

Главврачи прокомментировали сообщения о занижении смертности от коронавируса в России

RT на русском12:49
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Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости 15:17
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Здоровье

Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США

В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:40
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Шоу-бизнес

Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor 07:01
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Происшествия

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
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Общество

Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок

"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос вчера в 07:02
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Политика

Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией

Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР.
Аргументы недели 15:17
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Экономика

ЦБ назвал условие для внесудебного банкротства граждан

Банк России назвали условие, при котором внесудебное банкротство может быть доступно гражданам.
News.ru 12 мая в 09:12
Здоровье

Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса

Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса в эфире НСН.
Lenta.ru 22:24
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

АБН 12 мая в 04:50
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Здоровье

В Бурятии Кижингинский район закрыли на двухнедельный карантин

Кижингинский район полностью закрывают на карантин на 14 дней.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08:30
Общество

Не все на выход! Где в России снимают коронавирусные запреты

Сегодня зовем вас в виртуальную экскурсию по городам Сети городских порталов: смотрите, где уже можно гулять по городу без пропуска и кому разрешили приодеться к лету.
НГС.Кемерово 21:00
Футбол

Слуцкий выступил против возобновления сезона РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что не стоит доигрывать текущий сезон чемпионата России, который был прерван из-за коронавируса.
Metaratings 03:55
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Культура

Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив»

Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив» - новой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино.
Эхо Москвы 23:08
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Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК 16:01
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
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Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью

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Эксперты: владелец Amazon станет первым триллионером в мире

Самый богатый человек в мире, владелец Amazon, 56-летний Джефф Безос продолжает умножать свой доход, пока большинство других компаний несут финансовые потери из-за пандемии коронавируса.
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В Челябинской области резко выросла заболеваемость пневмонией

Власти Челябинской области обеспокоены резким ростом количества внебольничных пневмоний.
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Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Книга «Лицо со шрамом» была адаптирована несколько раз: оригинальный фильм 1932 года сняли Ховард Хоукс и Ричард Россон, а в 1983 году режиссер Брайан Де Пальма выпустил ремейк картины с участием Аль Пачино и Мишель Пфайффер.
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В Ростовскую область людям запретили приезжать на срок менее 14 дней

В Ростовскую область жителям из других регионов нашей страны запретили приезжать на срок менее 14 дней, не смотря на наличие у них недвижимости, либо близких родственников.
Ugpressa.ru 17:45
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