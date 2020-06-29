Коронавирус
Газета.RuПроценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов. Соответствующее заявление он сделал в Facebook. Он опроверг появившуюся в социальных сетях информацию.
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Авто
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