Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов. Соответствующее заявление он сделал в Facebook. Он опроверг появившуюся в социальных сетях информацию.

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

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