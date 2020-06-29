Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПроценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов. Соответствующее заявление он сделал в Facebook. Он опроверг появившуюся в социальных сетях информацию.
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Проценко ответил на данные о найденных возле больницы мешках для трупов

РБК20:00

Проценко опроверг слухи о мешках и медкартах неподалеку от Коммунарки

ТК Звезда17:44

«Их уносит в речку». Возле больницы в Коммунарке найдены пакеты с кровью и медкартами умерших пациентов от Covid-19

Readovka.ru13:38

Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке

РИА Новости16:54

Главврач Коммунарки опроверг информацию о найденных вблизи больницы медкартах

ТАСС16:50

У больницы в Коммунарке нашли пакеты для перевозки трупов

URA.Ru16:31

Проценко ответил на сообщения о мешках для трупов возле больницы в Коммунарке

Известия17:35
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Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
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В Dota 2 вышел патч 7.27 — изменены режимы All Pick, Captain’s Mode и Random Draft, добавлены предметы «473» и «485»

Valve выпустила обновление 7.27 для Dota 2. В нем разработчики также изменили лагеря крипов, добавили новые предметы с названием «473» и «485», а также изменили баланс старых.
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Виной всему - история с фильмом «Текст», в котором Кристина Асмус снялась в интимной сцене, после чего наткнулась на жесткую критику в свой адрес.
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Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова

В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
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Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
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Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
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ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
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Компания Boston Dynamics разработала новую модель робота-собаки, предназначенную специально для использования в домашних условиях.
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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно для поддержания здоровья.
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У северных границ России нашли повышенную радиацию

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Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля

Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS.
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Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
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