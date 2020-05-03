Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПроценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России. Он указал на то, что в Италии присутствует выраженное региональное развитие.
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Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

РИА Новости06:01

Врач Проценко усомнился в схожести российского и итальянского сценариев распространения коронавируса

Телеканал 360°04:57

Врач рассказал о страхе повторения итальянского сценария c СOVID-19 в РФ

News.ru04:22

Врач уточнил, по какому пути идет эпидемия коронавируса в России

URA.Ru04:38

Проценко рассказал, возможна ли в России «абсолютно катастрофическая» ситуация с коронавирусом, как в Италии

Комсомольская правда04:29

Оценен риск развития эпидемии коронавируса в России по итальянскому сценарию

Lenta.ru04:51

Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию

ТАСС04:16
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал возможное послабление ограничений 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 07:07
Происшествия

Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Общество

Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
Коммерсантъ 02:16
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
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Происшествия

В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего

Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
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Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

Российская газета 06:39
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Путешествия

Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году

Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru вчера в 10:07
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Общество

Россия сняла запрет на вывоз медицинских масок из страны

Правительство РФ сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок.
Европейско-Азиатские новости 04:40
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Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
1,4K
Общество

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
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Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,4K
Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»

На днях автор легендарной истории «Сумерки» Стефани Майер разместила на своем официальном сайте часы, которые ведут обратный отсчет до неизвестного события.
Родной город 03:10
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Здоровье

Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
Комсомольская правда 02:55
14
Общество

Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом

Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
ИА Красная Весна 05:25
16
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru вчера в 03:50
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Экономика

В Крыму оформили первую льготную ипотеку под 6,5 процента

В Крыму РНКБ выдал первый ипотечный кредит со ставкой 6,5 процента годовых в рамках новой программы госсубсидирования.
Российская газета 30 апреля в 05:37
Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
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Технологии

Илон Маск задумался над созданием Minecraft для Tesla

CyberSport.ru 06:22
Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
31
Общество

В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса

С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 01 мая в 03:43
117
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
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Происшествия

Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
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