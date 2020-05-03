Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПроценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию. Медик обратил внимание, что в Италии скорость развития эпидемии зависела от региона.
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с чего всё началось
«Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали [возможности] молниеносному распространению вируса по всей стране», — рассказал Проценко в эфире программы на телеканале «Россия 24
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