с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию. Медик обратил внимание, что в Италии скорость развития эпидемии зависела от региона.

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

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