с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария с развитием коронавируса. Об этом он заявил в эфире "России 24".

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

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