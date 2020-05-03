с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса. Об этом он заявил в эфире "России 24".

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

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