с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,5K

Здоровье Глава Минздрава рассказал об опасности самолечения при коронавирусе Граждане России, занимающиеся самолечением, в основном формируют пул крайне тяжёлых пациентов, которым нужна интенсивная терапия, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 2

Гаджеты Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 Pro Бренд Redmi сообщает, что продажи смартфона Redmi Note 8 Pro превысили планку в 10 миллионов устройств.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,7K

Общество Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 17

Политика У премьер-министра Михаила Мишустина нашли коронавирус Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Политик уже сообщил о своем состоянии главе государства Владимиру Путину. 6,2K

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 1,9K

Наука Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании. 2

Общество В России заявили о невозможности искоренить коронавирус Искоренить коронавирус не удастся, он будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года. 3

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Общество Правительство изменило временные правила регистрации безработных Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина. 5

Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 370

Наука Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science.

Политика Онищенко уточнил, какие у него вопросы к американцам По мнению парламентария, лучше всего было бы, если бы изучением этого вопроса занялась специально созданная экспертная группа с участием международных специалистов. 7

Общество Павильоны «Ленэкспо» продолжат переоборудование под госпиталь Отделение Госпиталя для ветеранов войн на 1000 коек, расположеное в переданом ранее павильоне, приняло первых 24 пациентов с COVID-19 в легкой форме. 82