Коронавирус
Газета.RuПроценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса. Об этом он заявил в эфире "России 24".
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с чего всё началось
«Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали [возможности] молниеносному распространению вируса по всей стране», — рассказал Проценко в эфире программы на телеканале «Россия 24».Суть событий08:46
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