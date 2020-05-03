Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПроценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса. Об этом он заявил в эфире "России 24".
Читать в источнике
Комментировать630
с чего всё началось
«Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали [возможности] молниеносному распространению вируса по всей стране», — рассказал Проценко в эфире программы на телеканале «Россия 24
».
Суть событий08:46

Подробнее о событии

Оценен риск развития эпидемии коронавируса в России по итальянскому сценарию

Lenta.ru04:51

Проценко рассказал, в чем уникальность пандемии коронавируса в России

РИА Новости08:01

Врач Проценко усомнился в схожести российского и итальянского сценариев распространения коронавируса

Телеканал 360°04:57

Проценко объяснил уникальность российского сценария развития COVID-19

News.ru08:13

Врач уточнил, по какому пути идет эпидемия коронавируса в России

URA.Ru04:38

Проценко рассказал, возможна ли в России «абсолютно катастрофическая» ситуация с коронавирусом, как в Италии

Комсомольская правда04:29

Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию

ТАСС04:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
1,3K
Политика

Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
7
Общество

Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.
РИА Новости 14:47
215
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи

Эхо Москвы 04:01
1,4K
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
421
Политика

Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.
RT на русском 12:52
7
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
694
Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
1,1K
Наука

Биосовместимую пленку преобразовали в семейство электронных приборов

Evo-rus.com вчера в 04:02
8
Шоу-бизнес

Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»

Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
16
Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
593
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,6K
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом.
РБК 08:07
284
Политика

В Кремле не исключили корректировку нацпроектов на фоне пандемии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что национальные проекты могут скорректировать на фоне реализации мер по борьбе с распространением коронавируса.
Парламентская газета 07:27
13
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом

32-летняя российская фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с 34-летним рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным под своим сценическим псевдонимом Джиган.
Экспресс газета 12:11
1
Здоровье

Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
193
Политика

В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»

В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38
85
Гаджеты

Xiaomi представит новый смартфон с «удивительным» интерфейсом

Инсайдеры опубликовали информацию о том, что компания Xiaomi готовится представить совершенно новую флагманскую линейку смартфонов Otix.
Профиль 09:28
Общество

Столичные росгвардейцы следят за нарушителями карантина с воздуха

Сотрудники Росгвардии следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников.
Вечерняя Москва 06:36
389
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,5K
Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
27
Армия и оружие

Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США

«Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР.
ПолитРоссия 13:07
6
Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

РИА Новости вчера в 21:56
915
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС вчера в 13:15
2K
Футбол

Аршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»

Metaratings 14:24
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
305
Политика

Путин продолжит работу в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и остальным гражданам страны, еще какое-то время придется жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:07
788
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
1,7K
Хоккей

Агент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с Мозякиным

Агент хоккеиста Сергея Мозякина Сергей Паремузов прокомментировал ход переговоров игрока с "Магниткой", сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 07:24
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное