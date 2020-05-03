с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса. Об этом он заявил в эфире "России 24".

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Политика Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. 7

Общество Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции. 215

Политика Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе «Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе. 7

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 694

Общество Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 1,1K

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом. 284

Политика В Кремле не исключили корректировку нацпроектов на фоне пандемии Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что национальные проекты могут скорректировать на фоне реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. 13

Шоу-бизнес Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом 32-летняя российская фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с 34-летним рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным под своим сценическим псевдонимом Джиган. 1

Гаджеты Xiaomi представит новый смартфон с «удивительным» интерфейсом Инсайдеры опубликовали информацию о том, что компания Xiaomi готовится представить совершенно новую флагманскую линейку смартфонов Otix.

Общество Столичные росгвардейцы следят за нарушителями карантина с воздуха Сотрудники Росгвардии следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников. 389

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,5K

Армия и оружие Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США «Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР. 6

Политика Путин продолжит работу в условиях ограничений Президенту России Владимиру Путину, как и остальным гражданам страны, еще какое-то время придется жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса. 788

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 1,7K

Хоккей Агент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с Мозякиным Агент хоккеиста Сергея Мозякина Сергей Паремузов прокомментировал ход переговоров игрока с "Магниткой", сообщает "Чемпионат".