с чего всё началось

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что из больницы увольняется младший медперсонал из-за плохих условий работы.

Политика Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю. 356

Политика Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую. 448

Общество Индекс самоизоляции в столице снизился до 2,9 Среди ближайших к Москве городов Подмосковья самое высокое значение индекса самоизоляции зафиксировано в Лобне (3,4) и Железнодорожном (3,4). При этом, в московской области показатель числа жителей, которые остаются дома, также снижается. 61

Кино Тайка Вайтити отреагировал на перенос премьеры «Тора 4» I'm on holiday! https: / / t.co / d64OFfQpJj — Taika Waititi (@ TaikaWaititi) April 25, 2020 Режиссер "Тора 4" Тайка Вайтити отреагировал на эту новость с присущим ему чувством юмора.

Общество Правительство изменило сроки сдачи СЗВ-ТД Постановление Правительства РФ, вводящее новый порядок сдачи СЗВ-ТД, вступает в силу со дня официального опубликования. 1

Общество Матвиенко назвала невозможным полный переход на дистанционное обучение Ранее 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к дистанционному формату обучения оказались готовы не все школы и учителя. 1

Здоровье Врач рекомендовал аллергикам строго соблюдать самоизоляцию Аллергикам в период пандемии коронавируса желательно строго соблюдать режим самоизоляции, поскольку аллергия может осложнить течение вирусного заболевания, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. 2

Экономика Росстат назвал среднюю февральскую зарплату россиян В феврале текущего года средняя начисленная зарплата у россиян выросла на 8,1% в годовом выражении по сравнению с 2019 годом и составила 47,3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении "Газеты.ру". 12

Экономика Россия приостанавливает экспорт зерна Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 639

Общество Власти Украины готовы открыть рынки при выполнении ряда условий Киев, 27 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Правительство Украины в настоящее время отрабатывает возможность открытия ряда продовольственных рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 840

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 491

Спорт Олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры.

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,2K