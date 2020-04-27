с чего всё началось

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что из больницы увольняется младший медперсонал из-за плохих условий работы.

Экономика ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. 16

Энергетика Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках. 120

Футбол РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Общество Власти Фиджи не разрешили посадку российского вывозного борта Власти Фиджи отказали в разрешении на посадку российскому самолету, который должен был забрать граждан РФ с острова. 65

Общество Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 198 и сейчас составляет 87 147 человек во всех регионах страны. 285

Общество Академик назвал срок завершения пандемии коронавируса в России Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы на телеканале "Россия-1" рассказал про "определенный" цикл коронавирусных инфекций. 665

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 926

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 49

Здоровье Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.

Футбол «Локомотив» согласовал контракт с новым главным тренером Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин до 1 июля оставит свой пост, а на его место придет нынешний наставник сербского «Партизана» Марко Николич. 3

Общество Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ. 18

Культура Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.

Шоу-бизнес Ксения Собчак защитила Регину Тодоренко В последнее время Ксения Собчак усиленно критикует всех подряд, но решила защитить Регины Тодоренко, на которую обрушился шквал критики за заявление о домашнем насилии. 2