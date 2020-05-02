Коронавирус
Газета.RuПроценко рассказал, как переболел коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". Он отметил, что болезнь у него протекала в форме средней тяжести.
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус
Комсомольская правда05:37
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
Политика
Трамп поприветствовал появление Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рад видеть лидера КНДР Ким Чен Ына на публике.
Коммерсантъ 17:46
Общество
Лукашенко не проверялся на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на наличие в организме вируса 2019-nCoV по причине хорошего самочувствия.
Телеканал 360° 16:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Политика
Трамп не исключил введение дополнительных пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает вариант введения дополнительных пошлин на китайские товары.
RT на русском вчера в 19:24
Здоровье
Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц
Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
Футбол
«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок
«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок.
Sports.ru 13:59
Общество
Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России
Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru 12:18
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Влад Топалов расплакался в прямом эфире
Слово и Дело 30 апреля в 02:36
Футбол
Касильяс потроллил Пике, который вспомнил о разгроме «Реала» со счетом 6:2
Ровно 11 лет назад сине-гранатовые разгромили «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 6:2. Пике на своей странице в «Твиттере» опубликовал ролик с моментами того матча и написал: «11 лет!».
Чемпионат 16:24
Общество
В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 7933 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
РЕН ТВ вчера в 03:36
Общество
Более 750 автомобилей не пустили в Псковскую область из-за ограничений
На территорию Псковской области в субботу не разрешили въехать 754 автомобилям, передает РИА Новости со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.
Аргументы и Факты 17:49
Космос
НАСА отследило таяние ледников за последние 17 лет с помощью лазеров
Потери привели к повышению уровня моря на 14 мм за 17 лет.
Хайтек вчера в 12:15
Общество
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
Lenta.ru вчера в 21:10
Здоровье
В Петербурге объяснили скопление скорых у стационаров
По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарана, очереди из скорых связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под коронавирус стационарах.
Газета.Ru 18:51
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Транспорт
Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян
Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
BFM.ru 17:28
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
Здоровье
У четырех человек обнаружили коронавирус на Сахалине
В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у четырех человек. Теперь в регионе зарегистрировано 29 случаев COVID-19.
EastRussia 07:37
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 апреля в 04:56