Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". Он отметил, что болезнь у него протекала в форме средней тяжести.

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 437

Политика Трамп поприветствовал появление Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп сообщил, что рад видеть лидера КНДР Ким Чен Ына на публике. 3

Общество Лукашенко не проверялся на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на наличие в организме вируса 2019-nCoV по причине хорошего самочувствия. 105

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 22

Здоровье Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1". 21

Транспорт Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой. 381

Футбол Касильяс потроллил Пике, который вспомнил о разгроме «Реала» со счетом 6:2 Ровно 11 лет назад сине-гранатовые разгромили «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 6:2. Пике на своей странице в «Твиттере» опубликовал ролик с моментами того матча и написал: «11 лет!».

Общество В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 7933 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Космос НАСА отследило таяние ледников за последние 17 лет с помощью лазеров Потери привели к повышению уровня моря на 14 мм за 17 лет.

Здоровье В Петербурге объяснили скопление скорых у стационаров По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарана, очереди из скорых связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под коронавирус стационарах. 8

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,4K

Транспорт Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.

Общество Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19 Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 23

Шоу-бизнес Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода. 10

Здоровье У четырех человек обнаружили коронавирус на Сахалине В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у четырех человек. Теперь в регионе зарегистрировано 29 случаев COVID-19. 1