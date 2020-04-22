Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом. Доктор ожидал, что по мере строительства новых стационаров в столице, нагрузка на уже работающие спадет.

Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

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