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Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Денис Проценко. Стена Коммунарки

21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.
Российская газета18:00
Подробнее о событии
ТАСС

Денис Проценко заявил, что может определить коронавирус по кашлю

ТАСС09:27
РИА Новости

Проценко рассказал о кашле при заражении коронавирусом

РИА Новости10:21
РЕН ТВ

Денис Проценко рассказал, как отличить коронавирусный кашель

РЕН ТВ05:32
Lenta.ru

Назван верный способ распознать коронавирусный кашель

Lenta.ru07:15
Газета.Ru

Проценко рассказал, как распознать коронавирусный кашель

Газета.Ru06:45
Московский Комсомолец

«Ни с чем не спутаешь»: Проценко назвал отличия коронавирусного кашля

Московский Комсомолец08:32
Комсомольская правда

Денис Проценко рассказал, как точно отличить коронавирусный кашель

Комсомольская правда05:12

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