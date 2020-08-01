Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
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Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Денис Проценко. Стена Коммунарки
21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.
Российская газета18:00
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