21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.

с чего всё началось

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила «Российская газета».

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

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