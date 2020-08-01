Коронавирус
RT на русскомПроценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила «Российская газета».
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с чего всё началось
21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.Российская газета31 июля в 18:00
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Общество
Голикова: Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Граница между Россией и Республикой Абхазия будет открыта с 1 августа 2020 года.
Агентство Москва 31 июля в 12:43
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings 31 июля в 11:15
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Политика
В МИД России подвергли критике односторонние санкции со стороны ЕС
Теннис Александр Горбаруков © ИА REGNUM Дипломаты подчеркнули, что речь в первую очередь идет о санкциях в отношении ряда граждан России, Китая и Северной Кореи.
REGNUM вчера в 12:13
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Футбол
Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил запись в своем Instagram после награждения золотых медалей Серии А. Он подчеркнул, что туринский клуб выиграл чемпионат с большим трудом, а также заявил, что его команда получила титул благодаря таланту, усердию и работе на тренировках.
ProstoProSport 00:29
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как семьи смогут получить выплаты на детей в размере до 35 000 рублей.
ToDay News Ufa 31 июля в 06:19
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:24
Музыка
Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»
Российская музыкальна группа Little Big стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение».
Lenta.ru 00:01
Наука
Власти заинтересованы в строительстве передового предприятия TSMC в Китае
Появление передового предприятия TSMC в Китае часть проблем могло бы решить, но атака США на Huawei даёт поводы для беспокойства, поскольку подобные инициативы могут быть заблокированы американскими властями.
3DNews 00:36
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Lenta.ru вчера в 19:07
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия вчера в 00:47
Футбол
Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России
News.ru вчера в 12:17
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 31 июля в 05:51
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Путешествия
Отели Турции решили не закрываться при выявлении клиентов с COVID-19
Турецкие отели продолжат работу, даже если среди гостей выявят больных коронавирусом.
Известия вчера в 21:56
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:38
Происшествия
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM вчера в 15:38
Космос
Полет двух космических туристов на МКС запланирован на конец 2021 года
Как сообщил Роскосмос, в соответствии с договором с американской компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, в конце 2021 года «состоится пуск с участием двух туристов», их имена будут названы в начале 2021 года.
Взгляд.ру вчера в 17:30
Гаджеты
LG планирует выпуск доступных смартфонов с поддержкой 5G
Руководство мобильного подразделения LG рассказало о планах по укреплению позиций компании на быстро развивающемся рынке смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
3DNews 01:51
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru 01:32
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса
Наибольшее количество новых инфицированных выявили в Екатеринбурге – 144 человека.
Evo-rus.com 30 июля в 15:05
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал 31 июля в 11:23