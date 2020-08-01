Коронавирус
RT на русскомПроценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила «Российская газета».
Читать в источнике
Оценить734
с чего всё началось
21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.Российская газетавчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Футбол
«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт
Евро-футбол.ру 14:12
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал об уровне подготовки десантников
Увеличение доли служащих по контракту резко подняло мастерство всех категорий военнослужащих, прежде всего взводного/ротного звена.
Известия 17:01
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Хоккей
«Чикаго» переиграл «Эдмонтон» в первом квалификационном матче НХЛ
В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года "Чикаго Блэкхоукс" переиграл "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru 17:57
Политика
WP: Трамп подрывает внешнюю политику США и не имеет четкой позиции в отношении России
Президент США Дональд Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией.
ТАСС 18:52
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Вес Полины Гагариной опустился до 39-ти килограммов
Вокалистке с потрясающим голосом Полине Гагариной удалось похудеть на 40 килограмм за последние полгода, 30 из которых она набрала из-за беременности.
Popcake вчера в 01:15
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»
У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного.
РБК 19:08
Футбол
Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
Интерфакс-Спорт 11:38
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
RT на русском 07:43
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 13:06
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Авто
ГАЗ выпустил первые образцы нового грузовика «Валдай Next»
Испытания нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next» продлятся еще до осени, сообщили представители Горьковского автомобильного завода.
Anonsens 17:58
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Общество
Трамп объявил ЧС во Флориде из-за урагана «Исайя»
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана «Исайя».
РБК 16:53
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com 01:49
Здоровье
Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения
При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
Lenta.ru 19:38
Происшествия
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
Общество
Евросоюз пошел на принцип: польских гомофобов лишили финансирования
Европейский Союз лишил финансирование шесть польских городов, вошедшим в «зону, свободную от ЛГБТ», сообщает The New York Times.
Новые Известия вчера в 05:22
Здоровье
Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений
Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 07:57
Происшествия
Муниципальному депутату Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение в нарушении порядка организации митинга.
Росбалт вчера в 16:49
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 19:53
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
Общество
4-я суббота протеста в Хабаровске: Кремль потерял связь со страной
Никто не собирается "жечь все подряд" Французские протесты проходят уже почти два года: каждую субботу тысячи людей выходят на улицы, протестуя против политики Парижа.
Свободная Пресса 09:23
Общество
Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию
В дипмиссии отметили, что въезд открыт для следующих групп: При этом информации о возобновлении выдачи виз россиянам пока нет.
РИА Новости 15:38