В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

О условиях выплат на детей в августе рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в августе материальную помощь на время пандемии смогут получить родители детей, которые по каким-то причинам не смогли подать заявление ранее.