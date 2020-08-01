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Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке

Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Денис Проценко. Стена Коммунарки

Хорошо помню: в десять часов утра 1 марта позвонил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сергеевич Токарев и сказал мне, что в полдень встречаемся на Коммунарке всей командой, включая сотрудников родильного дома, входящего в состав 40-й больницы.
Российская газета18:00
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Проценко рассказал, как распознать коронавирусный кашель

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Проценко объяснил, как определить коронавирусный кашель

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В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

О условиях выплат на детей в августе рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в августе материальную помощь на время пандемии смогут получить родители детей, которые по каким-то причинам не смогли подать заявление ранее.
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Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
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Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии

Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Веснавчера в 11:45
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газетавчера в 08:23
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