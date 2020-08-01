Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.В источнике
С чего всё началось
Денис Проценко. Стена Коммунарки
Хорошо помню: в десять часов утра 1 марта позвонил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сергеевич Токарев и сказал мне, что в полдень встречаемся на Коммунарке всей командой, включая сотрудников родильного дома, входящего в состав 40-й больницы.
Российская газета18:00
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