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Газета.Ru
Газета.Ru

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что визит президента России в медучреждение было сюрпризом. По словам медика, в тот день - 24 марта - он собирался встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а о том, что будет и Путин он понял, когда к больнице подъехал "Аурус".В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Денис Проценко. Стена Коммунарки

21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.
Российская газета18:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Газета.Ru11:23
Известия

Проценко рассказал о не узнанном врачами Коммунарки Путине

Известия09:14
Комсомольская правда

Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме

Комсомольская правда05:34
RT на русском

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

RT на русском09:16
Lenta.ru

Путин сходил в коронавирусную больницу и остался неузнанным

Lenta.ru07:01
РИА Новости

Проценко рассказал о визите Путина в больницу в Коммунарке

РИА Новости08:37
Российская газета

Денис Проценко. Стена Коммунарки

Российская газета18:00

Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

Исследователи из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M, которые проводили археологические раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе, обнаружили веские доказательства в пользу "вулканической" гипотезы.
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
РИА Новостивчера в 14:00
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Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»

В матче первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московский "Спартак-2" на выезде обыграл столичную команду "Чертаново" со счетом 2:1. У победителей встречи дубль оформил Михаил Игнатов, забивший на 51-й и 78-й минутах, а у хозяев поля единожды на 65-й минуте отличился Юрий Завезен.
Вести.Ru10:05

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru18:50
5

В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском09:03
5

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъвчера в 11:41
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Минфин прокомментировал законопроект о конфискации денег в ПФР

Поправки в Гражданский кодекс РФ позволяют в установленных случаях конфисковывать не только имущество, но и денежные средства, если в первом случае не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, а во втором - если нет доказательств законности их получения.
БМ2430 июля в 02:56
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