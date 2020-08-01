Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
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Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что визит президента России в медучреждение было сюрпризом. По словам медика, в тот день - 24 марта - он собирался встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а о том, что будет и Путин он понял, когда к больнице подъехал "Аурус".В источнике
С чего всё началось
Денис Проценко. Стена Коммунарки
21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.
Российская газета18:00
Подробнее о событии
Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме
Комсомольская правда05:34