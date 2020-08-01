Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что визит президента России в медучреждение было сюрпризом. По словам медика, в тот день - 24 марта - он собирался встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а о том, что будет и Путин он понял, когда к больнице подъехал "Аурус".